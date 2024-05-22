ОВА: Враг ударил по инфраструктуре Днепропетровщины, произошел пожар

В Днепропетровской области сбили российский разведывательный беспилотник, однако враг нанес удар по инфраструктуре региона, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Каменском районе сбили разведывательный беспилотник. Спасибо защитникам неба! К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар".

Лысак не уточнил, каким оружием был нанесен удар. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете над Днепром предположительно разведывательного вражеского БпЛА. В 13:40 в области объявили воздушную тревогу, которую отменили в 14:35.

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