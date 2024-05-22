ОВА: В Часовом Яру Донецкой области осталось менее 700 человек

В Часовом Яру Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, остается 668 мирных жителей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.

"668 человек остались в городе Часов Яр. Обстановка там очень сложная. Завезти гумпомощь и вывезти людей сейчас очень сложно, потому что враг полностью обстреливает все подъездные пути в город и сбрасывает авиабомбы на город. Люди пользуются той гумпомощью, которая осталась в городе" , — сказал он.

По словам Филашкина, российская армия постоянно ведет огонь по всей линии фронта и прифронтовым населенным пунктам. Так, за сутки оккупанты выпустили по Донетчине более 2 тысяч боеприпасов всех типов — от артиллерии до КАБов и баллистических ракет.