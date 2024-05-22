В Киеве задержали "криминальных авторитетов": контролировали вывоз мужчин за границу

Правоохранители задержали группу "криминальных авторитетов", которые контролировали других злоумышленников. Последние занимались незаконным выездом военнообязанных мужчин из Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины и Офис генпрокурора.

Детали дела

Отмечается, что группа лиц с признаками организованности с целью незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу Украины обеспечивала изготовление поддельных документов, а именно временных удостоверений военнообязанных, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе, справок ТЦК и СП.

Участники этой группы в течение июня 2022 - сентября 2023 годов подыскали не менее 42 клиентов, от которых получили по 5 тысяч долларов.

Фото: Обыски и задержание (npu.gov.ua)

Однако потом "заказчики" захотели вернуть эти средства из-за невыполнения ими взятых на себя обязательств по изготовлению документов, в связи с чем между членами преступной группы по этому поводу возникли противоречия.

К делу подключили "уголовные авторитеты"

Прокуроры пояснили, что для урегулирования этой конфликтной ситуации участники преступной группы обратились к нескольким "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья" и организовал преступное собрание.

Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием "криминальных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности.

Что им грозит

Правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей и задержали пять "криминальных авторитетов".

Во время обысков изъято 70 тысяч долларов, 1 тысяча евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы меток, 4 автомобиля.

Прокуроры сообщили о подозрении пяти "криминальным авторитетам" из-за участия в преступных собраниях и еще одному лицу в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры в виде содержания под стражей.

Выезд мужчин за границу

В Украине ограничена возможность выезда мужчин за границу во время военного положения. При этом многие мужчины все равно пытаются покинуть страну незаконными путями.

Недавно спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что с 18 мая инспекторы ГПСУ в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.