Делегации 54 стран-членов МАГАТЭ призвали наказать Россию за ядерный шантаж

Делегации 54 стран-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержали заявление Украины относительно угроз ядерной и радиационной безопасности, которые провоцирует Россия, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление было озвучено и поддержано на "Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего" в Вене со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Впервые в истории государство-член МАГАТЭ намеренно атаковало и захватило контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому государству-члену МАГАТЭ. Мы осуждаем захват Россией и милитаризацию ЗАЭС, что может привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Умышленное игнорирование Россией международного права, ее присутствие и действия на ЗАЭС, а также нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжают подвергать опасности Украину и более широкий регион. Мы призываем к продолжению усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности" , — подчеркнули страны, поддержавшие заявление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя решение делегаций МАГАТЭ, отметил, что это очередной "шаг цивилизованного мира к вытеснению России из сферы атомных технологий, где она держала лидерство даже после дерзкого преступления против ядерной безопасности мира".

"Следующим шагом должны быть санкции против атомной отрасли страны-террориста. Кроме этого, россия должна выполнить требования четырех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 2023 года о немедленном выводе российских войск и другого несанкционированного персонала из Запорожской АЭС" , — добавил он.

В заявлении стран также акцентируется внимание на важности "семи незаменимых столпов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта", а также необходимости соблюдения пяти конкретных принципов для ЗАЭС, которые были объявлены Генеральным директором Совета Безопасности ООН с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, страны-подписанты отметили важность работы МАГАТЭ в предотвращении ядерной аварии в Украине. В то же время, акцентируется, что война препятствует способности МАГАТЭ эффективнее внедрять гарантии в Украине.

Как сообщалось, 21 мая российская армия в Южном военном округе РФ начала первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.