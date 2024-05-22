Спикер Джонсон поддержал удары по России американским оружием

Украине нужно позволить вести войну с Россией так, как она считает нужным. А попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова сказала Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают администрацию президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

Она спросила у него, поддержал бы он такую идею, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.﻿

"Я думаю, нам нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным, они должны иметь возможность дать отпор", - сказал спикер.

Также он добавил, что попытка контролировать усилия на микроуровне является не очень хорошей политикой для США.

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024

Что предшествовало

Администрация Байдена публично заявляла, что не одобряет нанесение ударов по территории России. В то же время Украина стала атаковать объекты на территории РФ своим оружием, после чего в США сказали, что не позволят этого делать именно американским оружием. Хотя недавно госсекретарь Энтони Блинкен к этой позиции добавил, что Украина сама решает, как ей вести войну.

Президент Владимир Зеленский уже несколько раз публично критиковал такой запрет и объяснял, что это дает РФ значительное преимущество, ведь тогда оккупанты спокойно могут накапливать войска вблизи границы с Украиной.

Вчера двухпартийная группа конгрессменов, членов постоянного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки, призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.