В "Дії" будут временно недоступны перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения
Из-за изменения реквизитов для оплаты счетов в "Дії" будут временно недоступны услуги по перерегистрации авто и обмену водительского удостоверения, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.
"Все из-за изменения реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки рассмотрим в порядке очереди", - заявили в сервисном центре.
Отмечается, что с 28 мая услуги в "Дії" снова заработают.