Politico: Зеленский поедет на День высадки союзников в Нормандии и саммит G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню высадки союзных войск в Нормандии в начале июня, а также саммите стран "Группы семи" (G7) в Италии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили два информированных источника со ссылкой на Politico.

По словам источников, расписание президента всегда может измениться. Но этого не произойдет, Зеленский использует эту поездку для призывов к увеличению военной помощи Украине. Кроме того, украинский президент намерен просить НАТО сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, а также потребовать от США и Европы конфисковать российские активы для помощи в финансировании обороны и восстановлении Украины.

Также Зеленский планирует отправиться в Италию на саммит стран "Группы семи".

Напомним, 6 июня 1944 года британские, американские и канадские вооруженные силы высадились на побережье Нормандии. В течение дня высадились пять пехотных, три воздушно-десантных дивизии и танковая бригада. Плацдарм был полностью освобожден от германских войск 7 июня. Высадка морского десанта в Нормандии была крупнейшей в истории морской десантной операцией.

Как сообщалось, организаторы мероприятия Liberation Mission во Франции по случаю 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии пригласили Россию участвовать в торжествах. Они уточнили, что приглашение получила Россия, а не персонально президент Владимир Путин.