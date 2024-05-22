ЕС окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы

Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое вступит в силу с 11 июня, сообщает Европейская правда.

Соответствующее решение 22 мая опубликовали в Официальном журнале ЕС.

Согласно принятому еще 14 марта предложению Европейской комиссии, стоимость шенгенской визы для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей в возрасте от шести до 12 лет – с 40 до 45 евро.

В отдельных случаях стоимость визы может составлять 135 или 180 евро, если к стране применяется спецпроцедура по статье 25а(2) Визового кодекса ЕС.

В своем обосновании повышения цен Европейская комиссия объясняла, что это необходимо из-за инфляции и пересмотра заработных плат для служащих ЕС. Еврокомиссия имеет право предлагать такой пересмотр каждые три года.

Решение вступает в силу на двенадцатый день после опубликования в Официальном журнале ЕС, то есть с 11 июня.

Украины, напомним, повышение цен не касается, потому что на нее распространяется действие безвизового режима с Европейским Союзом.

В прошлом году в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужны дальнейшие усилия, где это возможно.