Генштаб: Силы обороны отразили более 100 российских штурмов

В течение суток российские войска совершили более сотни наступательных и штурмовых действий, однако они не имели успеха, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19:00 22 мая.

Российские войска продолжают атаковать вдоль почти всей линии фронта – общее количество наступательных и штурмовых действий возросло до 105. Больше всего боестолкновений к этому времени произошло на Купянском направлении. Силы обороны реагируют на действия окупантов и предпринимают все необходимые меры для истощения вражеского наступательного потенциала.

На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

На Лиманском направлении за сегодня отражены шесть атак врага у Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа – по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполевки и Ивановки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Северском направлении сейчас наши воины отбивают три атаки недалеко от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБа возле Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением НАРов и авиабомб.

На Краматорском направлении отбиты 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируется. Почти двумя десятками неуправляемых авиаракет враг ударил недалеко от Дружбы, Северного и Дилиевки.

На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отбиты. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное – без изменений.

На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои недалеко от Георгиевки.

На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери окупантов уточняются.

На остальных направлениях – без особых изменений.