Костин сказал, сколько установлено военных и коллаборантов в преступлениях в Украине

Всего украинские правоохранители идентифицировали 357 российских военных и украинских коллаборантов, подозреваемых в военных преступлениях в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в соцсети Х генеральный прокурор Андрей Костин на встрече со специальным докладчиком ООН по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррисом Тидбол-Бинцем.

"С самого начала своей преступной агрессии в 2014 году Россия систематически похищает, пытает и убивает украинцев. С началом полномасштабной войны эта политика запугивания и уничтожения всех, кто идентифицирует себя как украинцы, стала еще более жестокой... По состоянию на сегодняшний день уже идентифицировано 357 военнослужащих, представителей оккупационной "власти", подозреваемых в совершении умышленных убийств, пытках и жестоком обращении с гражданскими и военнопленными. 83 из них осуждены" , — отметил он.

Костин добавил, что количество таких преступлений на оккупированной территории и в России значительно больше.

Как сообщалось, оперативники и аналитики Главного управления разведки Минобороны узнали имена 31 российского пилота, запускающего ракеты по Украине. Двое из них уже ликвидированы.