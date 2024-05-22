Премьер Британии объявил досрочные парламентские выборы 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая подтвердил объявление досрочных парламентских выборов, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время экстренного обращения на Даунинг-стрит.

Сунак объявил, что ранее в среду встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента – это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов.

"Король удовлетворил эту просьбу", – добавил он, объявив проведение выборов в Палату общин 4 июля и подтвердив сообщения британских СМИ.

Британский премьер перечислил достижения его правительства, сосредоточившись на улучшении экономической ситуации и мерах по ограничению нелегальной миграции.

В то же время он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в "отсутствии плана" управления Британией.

"Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, или рискуем вернуться к исходной точке без плана и уверенности", – добавил Сунак.

Как предполагают СМИ, Консервативная партия Британии, которая находится у власти, хочет воспользоваться нынешним позитивным положением в экономике на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами Сунака на 30 процентных пунктов накануне парламентских выборов этого года.

Это первый опрос после местных выборов, завершившихся серьезными потерями для консерваторов.