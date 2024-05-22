МИД: Польша рассматривает вопрос сбивания российских ракет над Украиной

В Польше с технической и юридической точек зрения рассматриваются вопросы возможного привлечения систем ПВО страны к сбитию российских ракет вблизи границ страны, но никаких решений по этому поводу не принято, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы о возможности задействования польской ПВО в сбыт российских ракет над территорией Украины.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по этому делу нет", - отметил Вронский, добавляя, что украинская сторона обращалась к польской с такого рода инициативой.

Он сообщил, что разговоры на этот счет в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд. По его словам, разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

Спикер МИД Польши отметил, что специалисты по международному праву должны дать свою оценку относительно того, какие правовые последствия может нести этот шаг, ведь речь идет о ракетах, имеющих боевую часть в сотни килограммов, и при падении они могут нанести значительный ущерб на земле. Кроме того, технические специалисты должны дать свою оценку и прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать эти ракеты.

В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

”Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была за границей страны”, - подчеркнул Вронский.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые соседи Украины, в частности Польша, могли бы сбивать российские ракеты на территории западной Украины , в том числе со своих самолетов.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что союзники Киева имеют полное право сбивать со своей территории российские ракеты, пролетающие над Украиной.

Эксминистр национальной обороны Польши, эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич в комментарии агентству недавно заявил, что Польша совместно с союзниками по НАТО могли бы сбивать над территорией Украины российские ракеты , летящие в польском направлении. Но для этого необходимы политические решения на уровне НАТО и Украины и доступ союзников к полной информации о ситуации в воздушном пространстве Украины.

В последние несколько месяцев в Польше много раз поднималась в воздух польская и союзническая военная авиация, в том числе две пары польских и американских истребителей F-16, патрулировавших воздушное пространство восточной Польши в связи с массированной ракетной атакой России территории Украины.

29 декабря во время самого масштабного в 2023 году ракетного обстрела Украины одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши. Ракета пробыла в воздушном пространстве Польши около трех минут и залетела почти на 40 км в глубь страны. Тогда в Польше также поднимали в воздух две пары истребителей F-16.

В ночь на 24 марта войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. В ходе этой атаки российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и пробыла в нем 39 секунд.