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В Минобороны рассказали, сколько граждан обновили данные в "Резерв+"

В Минобороны рассказали, сколько граждан обновили данные в "Резерв+"
Фото: mil.gov.ua

По состоянию на 22 мая 805 тысяч граждан успешно обновили военно-учетные данные в приложении "Резерв+", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на данный момент: 805 000 успешных обновлений данных через приложение "Резерв+".

Приложение начало работу 18 мая 2024 года.

Предыстория:

  • Ранее Минобороны сообщило, что семьсот тысяч человек по состоянию на 21 мая обновили свои данные онлайн через приложение для военнообязанных "Резерв+".
  • Также в Минобороны сообщали, что через мобильное приложение "Резерв+" можно будет получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
  • С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из "Оберега", который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

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