В Минобороны рассказали, сколько граждан обновили данные в "Резерв+"
По состоянию на 22 мая 805 тысяч граждан успешно обновили военно-учетные данные в приложении "Резерв+", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"По состоянию на данный момент: 805 000 успешных обновлений данных через приложение "Резерв+".
Приложение начало работу 18 мая 2024 года.
Предыстория:
- Ранее Минобороны сообщило, что семьсот тысяч человек по состоянию на 21 мая обновили свои данные онлайн через приложение для военнообязанных "Резерв+".
- Также в Минобороны сообщали, что через мобильное приложение "Резерв+" можно будет получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
- С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из "Оберега", который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.