В Минобороны рассказали, сколько граждан обновили данные в "Резерв+"

По состоянию на 22 мая 805 тысяч граждан успешно обновили военно-учетные данные в приложении "Резерв+", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на данный момент: 805 000 успешных обновлений данных через приложение "Резерв+".

Приложение начало работу 18 мая 2024 года.

Предыстория: