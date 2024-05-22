Генштаб: Силы обороны сбили российский штурмовик на Покровском направлении

Силы обороны 22 мая сбили российский штурмовик СУ-25 в Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной - еще девять боевых столкновений По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

Также, по данным ведомства, 22 мая враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БпЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400.

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, осуществил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

На Харьковском направлении было 8 атак противника в районах деревень Липцы и Старица.

С начала суток на Харьковском направлении противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники.

На Купянском направлении силы обороны отразили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки.

На Лиманском направлении сегодня было шесть атак окупантов.

Две атаки продолжаются на Северском направлении в районе Выемки. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений возросло до 10. Силы обороны удержали позиции. За сегодняшний день оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты повреждены.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Прасковьевки.