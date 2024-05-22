Президент Румынии: Мы не будем отправлять свои войска в Украину

Румынский президент Клаус Йоханнис 22 мая заявил, что Румыния не будет отправлять свои войска в Украину, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует портал Digi24.

Президента Румынии спросили, рассматривает ли он возможность отправки солдат в Украину.

"Румыния не будет отправлять бойцов в Украину, это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается", – ответил Йоханнис.

Он также заверил, что Румыния пока не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но "всегда должна быть готова к непредсказуемым событиям".

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

По данным СМИ, европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность учений украинских солдат на территории Украины не позднее начала 2025 года.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину.