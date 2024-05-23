В российском Поволжье строят фильтрационные лагеря для украинцев – ЦНС

На российском Надволжье развернуто масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

По данным ЦНС, лагеря представляют собой быстромонтажные модульные домики, скорее бараки, которые будут вмещать сотни посетителей.

В последнее время на временно оккупированных территориях Украины наблюдается усиление россиянами фильтрационных мер, сообщили в Центре. Особо жесткие проверки наблюдаются на юге Украины.

В целом Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своих попыток оккупации Украины, напомнили в ЦНС. В таких лагерях людей проверяют на лояльность оккупационным властям и пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.