Блинкен сделал заявление об ударах западным оружием по территории РФ

США не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений за пределами украинской территории, однако Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием. Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что задача США и их союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской агрессии.

Ряд членов Конгресса, включая главу комитета республиканца Майкла Маккола, на слушаниях в среду задали Блинкену вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон также заявил, что Украине нужно дать возможность воевать так, как она считает нужным.

Ранее стало известно, что 13 членов Конгресса США призвали разрешить украинской армии использовать американское оружие для ударов по территории России. Письмо главе Пентагона подписали и демократы, и республиканцы.

Авторы обращения считают, что на фоне наступления российской армии в Харьковской области президент США Джо Байден должен позволить украинским войскам проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на нападение России.

Подобное заявление Энтони Блинкен сделал 15 мая во время визита в Киев, сказав, что США «не могут поощрять нанесение ударов вне украинской территории, но в конце концов сама Украина принимает решение о том, как вести эту войну, войну оборонную, которую ведет Украина. для защиты своего суверенитета, своей территории».

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