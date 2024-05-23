Курс валют НБУ на 23 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 мая, вырос на 2 коп до 39.8250 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 43.1106 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 50.6036 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.5198 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.0971 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.825 000 EUR Евро 43.110 600 GBP Фунт стерлингов 50.603 600 CHF Швейцарский франк 43.519 800 PLN Польский злотый 10.097 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.