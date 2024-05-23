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Курс валют НБУ на 23 мая

Курс валют НБУ на 23 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 мая, вырос на 2 коп до 39.8250 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 43.1106 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 50.6036 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.5198 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.0971 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.825000 +0.0198
EUR Евро 43.110600 --0.1537
GBP Фунт стерлингов 50.603600 --0.0286
CHF Швейцарский франк 43.519800 --0.251
PLN Польский злотый 10.097100 --0.0697

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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