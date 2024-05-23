Курс валют НБУ на 23 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 мая, вырос на 2 коп до 39.8250 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 43.1106 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 50.6036 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.5198 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.0971 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.825000
|EUR
|Евро
|43.110600
|GBP
|Фунт стерлингов
|50.603600
|CHF
|Швейцарский франк
|43.519800
|PLN
|Польский злотый
|10.097100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.