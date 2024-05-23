Россияне сообщили о десятках взрывов в центре Белгорода

В центре российского Белгорода были слышны две серии из нескольких десятков взрывов. Со ссылкой на российских пропагандистов.﻿, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

В Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Корреспондент российского РИА Новости передал, что в центре города была слышна серия взрывов. Через 15 минут он сообщил еще об одной серии из двух десятков взрывов.

Напомним, 16 мая оккупанты сбросили три авиабомбы на Белгородскую область.

Вчера, 22 мая, жители Белгородской области жаловались на обстрелы. В некоторых жилых домах есть разрушения.

Жителей города Муром Белгородской области "попросили" уехать на несколько дней из города.