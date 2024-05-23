В Украину приехали представители МВФ: обсудят риски для экономики

Команда Международного валютного фонда приехала в Киев для встреч с представителями властей Украины и другими партнерами. Возглавляет делегацию глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.﻿ Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми предстала экономика Украины, и целях экономической политики власти" , - сообщил Степанян.

После этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями властей Украины по поводу мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF), добавил представитель МВФ.

Программа МВФ

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF на суму 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. По программе Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

В МВФ сообщили, что фонд в скором времени начнет новую миссию в Украине для пересмотра кредита и последних экономических событий. В МВФ надеются, что соглашение по четвертому пересмотру может быть вынесено на утверждение до конца июня.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в марте заявила, что экономика Украины оказалась устойчивой в условиях войны, а макроэкономические показатели в 2023 году оказались сильнее, чем ожидалось. Рост ВВП Украины в прошлом году превысил 5%, однако МВФ прогнозирует, что в 2024 году восстановление замедлится "учитывая чрезвычайно высокие риски для перспектив, обусловленные главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной".