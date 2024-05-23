Глава Минобророны рассказал о помощи от Испании

В новый пакет помощи от Испании для Украины вошли не только партия танков Leopard и ракеты в ПВО Patriot, но и другое вооружение. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что разговаривал с министром обороны Испании Маргаритой Роблес и поблагодарил ее за решение ее страны предоставить нам следующую партию танков Leopard.

"В новый пакет помощи от Испании, в частности, вошли: ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидроновые системы и другое вооружение" , - сообщил министр.

В ходе разговора он подчеркнул, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО.

"Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села" , - написал Умеров.

Как сообщалось ранее, Испания одобрила поставку Украине 19 танков Leopard 2 A4. Поставка будет осуществлена двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.