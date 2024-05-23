Латвия выделит деньги на поддержку украинской инфраструктуры

В этом году Латвия выделит €6 млн на развитие украинской инфраструктуры. Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении, представители Министерства развития общин Украины встретились с латвийской делегацией во главе с министром экономики страны Викторсом Валайнисом.

Стороны обсудили развитие логистических цепочек, создание выгодных финансовых и экономических условий и стимулирование экономического сотрудничества между странами.

«Представители латвийской делегации во главе с Министром экономики Латвийской Республики Викторсом Валайнисом сообщили, что в 2024 году Латвия выделит 6 миллионов евро на поддержку развития инфраструктуры в Украине. Ожидается, что аналогичный объем поддержки будет заложен и на 2025 год» , — пишет Правительственный портал.

Латвия заинтересована в укреплении экономических связей — в частности в вопросах замещения экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развития экспортных путей.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использования сервиса еЧерга. Латвийская делегация заверила в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, когда будет восстановлено воздушное сообщение.