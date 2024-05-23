Партизаны ослабили российскую ПВО под Смоленском
В партизанском движении АТЕШ заявили об уничтожении телекоммуникационного оборудования вблизи российского Смоленска. Об этом партизаны информировали в Тelegram.
«Агент нашего движения уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф башни связи в н.п. Станички возле Смоленска», — говорится в сообщении.
Вследствие повреждения оборудования, объясняют партизаны, перестали действовать системы связи системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, которые были размещены на этой башне.
Теперь возможны нарушения устойчивости системы военного управления в регионе, а также «заметно ослабнет» система ПВО россиян. Это даст возможность более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.
«Ожидаем неизвестные БПЛА в области», — написали в АТЕШ.