Партизаны ослабили российскую ПВО под Смоленском

В партизанском движении АТЕШ заявили об уничтожении телекоммуникационного оборудования вблизи российского Смоленска. Об этом партизаны информировали в Тelegram.

«Агент нашего движения уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф башни связи в н.п. Станички возле Смоленска» , — говорится в сообщении.

Вследствие повреждения оборудования, объясняют партизаны, перестали действовать системы связи системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, которые были размещены на этой башне.

Теперь возможны нарушения устойчивости системы военного управления в регионе, а также «заметно ослабнет» система ПВО россиян. Это даст возможность более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа.