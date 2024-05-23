Израиль готовит ответ Испании, Ирландии и Норвегии за признание Палестины – CNN

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дипломатические шаги против Норвегии, Ирландии и Испании после того, как они заявили о своем намерении признать палестинское государство. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленный источник, сообщает Новое время.

Этими шагами могут стать отмена визитов официальных лиц из этих стран в Израиль и отзыв виз у дипломатов этих стран, что ограничит их возможность посещать районы на Западном берегу реки Иордан, которые находятся под контролем Палестинской автономии.

Израиль также рассматривает возможность обратиться к США за дипломатической поддержкой в получении разъяснений от Норвегии, Ирландии и Испании относительно их запланированного решения, а также попросить США попытаться убедить другие страны не последовать этому примеру.