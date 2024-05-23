Норвегия ужесточает ограничения на въезд для туристов из России

Правительство Норвегии еще больше ужесточает условия въезда в страну граждан РФ, если целью поездки является туризм, сообщает Европейская правда.

Изменения вступают в силу с 29 мая.

Правительство Норвегии ужесточило практику выдачи виз для россиян весной 2022 года, и после этого туристические визы для россиян, как правило, не выдаются. Сейчас условия въезда еще больше ужесточаются.

"Решение об ужесточении правил въезда соответствует норвежской линии на то, чтобы быть вместе с союзниками и партнерами в противодействии незаконной захватнической войне России против Украины" , – заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Изменение означает, что полиция может отказывать во въезде российским гражданам, на которых распространяется действие обновленных правил.

Гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде при пересечении внешней границы. Ужесточение касается как тех, кто имеет визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и тех, кто имеет визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Исключения будут предоставляться в отдельных случаях, например, для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также для граждан России, которые работают или учатся в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.