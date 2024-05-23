Франция успешно испытала оновленный ядерный носитель

Франция успешно провела испытания обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, сообщает Лига.net.

Операцию выполнили истребители Rafale Воздушных сил стратегического назначения – они успешно провели первые лётные испытания обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки, написал он.

В целом операция планировалась в течение "длительного времени" – она реализует амбиции Франции, предусмотренные военной программой по ядерному сдерживанию, а также демонстрирует "совершенство и надежность в эксплуатации", отметил чиновник.

Операция называлась "Дюрандаль" – в честь меча Роланда, героя средневекового французского эпоса и рыцарских романов.