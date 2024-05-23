ВСУ отвоевали некоторые позиции в районах Волчанска и Часового Яра – ISW

Вооруженные силы Украины недавно отвоевали некоторые позиции в районах Волчанска и Часова Яра, тогда как россияне тоже имеют продвижение — в частности возле Волчанска, Авдеевки, Великой Новоселки и западнее Донецка. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны, сообщает Новое время.

Аналитики ISW подчеркивают «динамичный характер боевой ситуации» в Волчанске и в районе города. В частности, 22 мая появились кадры, демонстрирующие незначительное продвижение россиян в пределах Волчанска на фоне боев в населенном пункте и вблизи него. В то же время дополнительные геолоцированные кадры, также опубликованные 22 мая, свидетельствуют, что силы ВСУ оттеснили оккупантов от нескольких зданий и незначительно продвинулись в северо-восточной части Волчанска.

Начальник группы взаимодействия со СМИ 1-го пограничного отряда Александр Даниленко — подразделения, которое действует на Харьковском направлении — заявил 22 мая, что украинские силы контролируют большую часть Волчанска, тогда как россияне ведут штурмы малыми пехотными группами примерно до 10 человек.

Украинские войска недавно также отвоевали некоторые позиции в восточной части Часова Яра на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры от 21 мая свидетельствуют, что силы ВСУ недавно отбили у россиян несколько зданий в восточной части микрорайона Канал (самая восточная окраина Часового Яра).

Министерство обороны России утверждало, что российские подразделения захватили Клещеевку, однако один из «военкоров» признает, что украинские силы все еще действуют в населенном пункте. В то же время другие российские «военкоры» утверждали, что оккупанты якобы продвинулись дальше в районе Клещеевки, тогда как ВСУ отступают с позиций к западу от населенного пункта.

ISW не имеет подтверждений ни российских заявлений о полном захвате Клещеевки, ни их продвижения дальше на запад от населенного пункта.

На Авдеевском направлении российские силы недавно продвинулись на северо-запад от захваченной Авдеевки. Геолоцированные кадры от 20 мая свидетельствуют о продвижении россиян к восточной окраине Новоалександровки. Российские «военкоры» также утверждали, что оккупанты якобы продвинулись на 400 метров в глубину вдоль железнодорожного пути в направлении села Сокол, а также вдоль фронта шириной 1,23 км и на глубину до 700 метров к югу от Нетайлово.

«Военкоры» также сообщают о якобы закреплении войск РФ к западу от Нетайлово и отходе сил ВСУ с позиций в районе Карловки. Однако аналитики ISW не нашли подтверждений этих российских заявлений.

Западнее Донецка россияне недавно продвинулись на юго-запад от села Новомихайловка, свидетельствуют кадры от 21 мая.

В Запорожской области войска РФ недавно продвинулись в районе ее границы с Донецкой областью. Геолоцированные кадры от 21 и 22 мая указывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах южной части села Старомайорское (к югу от Великой Новоселки).