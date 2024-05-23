В США пока не подтверждают участие Байдена в Саммите мира

В Белом доме пока не раскрывают, примет ли президент США Джо Байден участие в Саммите мира в Швейцарии в июне. Об этом на брифинге спрашивали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает Европейская правда.

У Салливана поинтересовались, приедет ли Байден лично на саммит, посвященный урегулированию российско-украинской войны.

"Сегодня я не имею никаких объявлений по этому поводу" , – ответил советник американского президента.

"Скажу лишь, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие члены нашего правительства, и, как вы знаете, мы были ключевым игроком в продвижении видения мира, которое включает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы, закрепленные в Уставе ООН" , – добавил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на Саммите мира.

Блинкен выразил ожидания, что президенты Зеленский и Байден будут иметь возможность встретиться в течение следующих недель, однако не стал конкретизировать, когда.

По данным СМИ, Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня высадки во Франции в следующем месяце, а затем в Италии во встрече "Группы семи", членом которой являются США.