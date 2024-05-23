Гетманцев предложил разыгрывать лотереей бронь от мобилизации

В Раде предложили использовать лотерею для отбора призывников. Такое предложение по бронированию от мобилизации высказал председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, сообщает Новое время.

Гетманцев, представитель партии «Слуга народа», отметил, что такой подход был бы справедливым и сравнил его с практикой, которая использовалась в США

«Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, определялись случайно — в „лотерею“. … И призывались те люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии, или занятий. Тогда это будет справедливым» , — отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что система 100% брони по профессии не будет применяться, в частности для айтишников.

По его мнению, лотерея обеспечит справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди всех мужчин, независимо от их профессии или других обстоятельств.