ЕС хочет ограничить лазейки для РФ через усиление санкций против Беларуси – FT

Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко, поскольку Россия использует Беларусь для обхода санкций. Со ссылкой на Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно проекту, с которым ознакомился Financial Times, новые ограничения, обсуждаемые странами-членами ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода санкций".

Новые санкции запретят экспорт в Беларусь и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт бриллиантов из Беларуси.

Как отмечает издание, если новые санкции будут приняты, то главным их направлением станет ограничение потока продаж элитных автомобилей в Беларусь, которые затем едут в Россию.

Ежемесячный поток транспортных средств и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе 2024 года. Наибольший рост экспорта зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, то есть попавших под санкции ЕС против России.

Таможенники из стран ЕС считают, что белорусские компании стали ключевым компонентом российских контрабандных сетей. Как пишет Financial Times, в Россию, несмотря на санкции, до сих пор завозят элитные автомобили Rolls-Royce и Maybach. При этом они попадают в РФ в течение нескольких месяцев после выпуска с завода.