Пограничники рассказали, проверяют ли приложение "Резерв+" на границе

При выезде за границу пограничники не учитывают данные приложения Резерв+, а ориентируются на данные военного билета. Правда, приложение может понадобится в случае проверки подлинности военно-учетного документа. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Вы правильно отметили, это ("Резерв+", - ред) исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение" , - сказал он.

По словам спикера, пограничники проверяют исключительно бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками. Это касается тех лиц, у кого ГПСУ дополнительно начала проверять наличие этого документа.

"Отмечу, что еще с марта месяца между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных. Это фактически базой Госпогранслужбы и системой "Оберег" и при необходимости пограничники могут ее использовать, как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ, проверив информацию об этом лице именно в системе "Оберег" , - пояснил Демченко.

Что известно о "Резерв+"﻿

С 18 мая после того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Причем, не в зависимости от того, обновляли ли их раньше.

Это можно сделать как в военкомате, где военнообязанный стоит на учете, через ЦПАУ или через приложение "Резерв+". Его можно легко установить на телефон. По данным на 20 мая по меньшей мере 415 тысяч военнообязанных обновили свои данные в "Резерв+".

При этом действующим военным устанавливать и регистрироваться в "Резерв+" не нужно. Для них вскоре запустят альтернативное приложение.