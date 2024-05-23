Инициатива Германии по ПВО для Украины сталкивается с отказом союзников – Politico

Германия пообещала прислать некоторые собственные системы ПВО Украине, а также привлечь к этому других союзников. В то же время почти никто не следует примеру Берлина. Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Германия передала Украине 3 из 11 батарей Patriot американского производства. Также Берлин поставил более 50 систем ПВО малой дальности Gepard и ракеты "воздух-воздух" для защиты от баллистических ракет, бомб и БПЛА.

"В течение нескольких недель высокопоставленные германские политики - главным образом министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус - требовали от союзников выполнить свои обязательства по передаче Украине батарей Patriot" , - пишет издание.

Однако реакция со стороны других стран не оправдалась.

"Германия потратила последний месяц на обсуждение своей инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые батареи Украине, сообщили два человека, знакомых с переговорами" , - отмечает Politico.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "есть системы, которые могут предоставить Украине". Но согласовать, как они попадут в руки ВСУ, не так просто.

Минобороны Германии сообщило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты. Латвия тоже хочет присоединиться к программе, сказали там.