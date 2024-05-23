Стоимость нефти дешевеет из-за данных об увеличении запасов в США

Котировки нефти продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективах спроса на энергоносители, сообщает Enkorr.

К 8:20 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,55%), до $81,45 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,98 (1,2%), до $81,9 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,54 (0,7%), до $77,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,09 (1,4%), до $77,57 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей – до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне Министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели – 13,1 млн баррелей в сутки (б/д). Резервы бензина сократились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов – выросли на 379 тыс. баррелей.

Помимо данных о росте запасов нефти в США, давление на рынок на этой неделе оказывают "опасение рецессии и стагфляции", сказал MarketWatch редактор Sevens Report Тайлер Ричи.