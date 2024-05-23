РФ и Беларусь планируют исключить из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат

На очередном заседании Ассоциации европейских торгово-промышленных палат планируется инициировать исключение России и Белоруси как стран, политика которых не отвечает принципам Европы. Об этом заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис во время 10-го заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат – ред.). Мы начинаем процесс исключения из этого состава. Я надеюсь, что в скором времени нам удастся, несмотря на все сложности процесса, исключить их из Торговой палаты, поскольку их политика не отвечает принципам Европы. Надеюсь, что на очередном заседании мы добьемся успеха в этом вопросе» , - сказал Ростовскис.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что исключение России и Беларуси из международных организаций является положительным явлением.