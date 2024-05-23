РФ и Беларусь планируют исключить из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат
На очередном заседании Ассоциации европейских торгово-промышленных палат планируется инициировать исключение России и Белоруси как стран, политика которых не отвечает принципам Европы. Об этом заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис во время 10-го заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
«Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат – ред.). Мы начинаем процесс исключения из этого состава. Я надеюсь, что в скором времени нам удастся, несмотря на все сложности процесса, исключить их из Торговой палаты, поскольку их политика не отвечает принципам Европы. Надеюсь, что на очередном заседании мы добьемся успеха в этом вопросе», - сказал Ростовскис.
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов отметил, что исключение России и Беларуси из международных организаций является положительным явлением.
«Для Украины любое отлучение России и Беларуси от цивилизованного мира позитивно. Или это показывает позицию наших европейских партнеров в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, или это касается того, что Латвия вместе с другими странами Балтии отказывается от импорта российского продовольствия, замещая его украинским, или это вопрос диверсификации рынков Латвии в целом. То есть этот шаг для нас важен», - сказал он.