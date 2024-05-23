СБУ разоблачила предателя, помогавшего в прорыве российских ДРГ в Харьков

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку ФСБ сформировать собственную агентурную сеть в Харьковской области. Злоумышленники должны были способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп для захвата стратегических объектов региона. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что агентом россиян стал заключенный из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.

По указанию ФСБ фигурант вербовал других осужденных, у которых также истек срок наказания. После выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов.

Также россияне надеялись получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с текущим отчетом о системе их охраны.

Разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в обход оборонных линий украинских войск.

Установлено, что заключенный был завербован ФСБ, когда с 2012 отбывал срок на временно оккупированной части территории Луганщины. До начала полномасштабного вторжения РФ его перевели в исправительную колонию в Харьковской области как жителя подконтрольной территории Украины.

Перед "этапированием" фигурант получил инструкции от российской спецслужбы по проведению разведывательно-подрывной деятельности. Еще в тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу, а после выхода на свободу – дистанционно связаться со своим куратором из ФСБ для уточнения задач и сроков их выполнения.

Российскому агенту доложено о подозрении в госизмене.