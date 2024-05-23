Ракетные удары по Харькову: количество погибших возросло до шести (Обновлено)

Днем 23 мая российские войска нанесли десять ракетных ударов по Харькову. Пока известно об одном погибшем и шести пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали" , – сообщили в ОВА.

Синегубов отметил, что под ударом оккупантов оказалась гражданская инфракрасная структура.

Также россияне ударили по Золочеву, по меньшей мере, двое пострадавших.

﻿Обновлено. Войска РФ атаковали гражданское предприятие в Харькове, которое занималось печатью. Есть возгорание цеха с бумагой, сообщили в ОВА. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро - получили ранения.

Обновлено в 12:36. Стало известно﻿ о шести погибших и 11 раненых.

Армия РФ нанесла не менее 15 ударов.