"Слуги" отложили запрет УПЦ МП из-за республиканцев США – СМИ

К рассмотрению законопроекта о запрете религиозных организации, связанных с Россией, президентская политсила вернется в конце июня. Ссылаясь на источник в монобольшинстве, сообщает Новое время.

Собеседник издания рассказал, что в конце июня в Украине состоится молитвенный завтрак. Мероприятие должен посетить высокопоставленный представитель Республиканской партии США.

Часть консервативных республиканцев считает, что запрет религиозных организации, связанных со страной-агрессором, может привести к притеснению религиозных общин и нападкам на религиозные свободы, отметил представитель СН.

«Для них это триггерная точка. Они уже неоднократно передавали парламентариям и Офису президента сигналы по поводу этого. То есть мы можем лишиться помощи, если так будет» , — сказал источник.

Член монобольшинства подчеркнул, что вопрос решили отложить, в частности, и для того, чтобы не сорвать проведение Глобального саммита мира, который состоится 15−16 июня в Швейцарии, а также, чтобы «не навредить президенту, не навредить задачам, которые сейчас стоят в международной политике».

Учитывая это, депутаты вернутся к обсуждению религиозного вопроса только после приезда американского политика.

Отмечается, что 22 мая фракция Слуги народа собиралась на заседание, чтобы обсудить запрет религиозных организации, связанных с РФ.

Представитель президентской фракции рассказал изданию, что заседание длилось несколько часов. Нардепы пришли к консенсусу, что вопрос требует дальнейшего изучения и анализа всех поправок к законопроекту, которых более 1,2 тыс. Учитывая это, «слуги» решили собраться на еще одно заседание, чтобы детально обсудить судьбу законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.