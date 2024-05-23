Облачность мешает солнечным электростанциям: "Укрэнерго" привлекает помощь

Из-за плотной облачности в большинстве регионов солнечные электростанции не работают в полную мощность. Поэтому приходится привлекать аварийную помощь и в дневные часы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании отмечают, что графики отключений для бытовых и промышленных потребителей работают на протяжении всех суток.

"Плотная облачность в большинстве регионов мешает солнечным электростанциям работать на максимуме своей мощности в дневные часы" , – пояснили в "Укрэнерго".

Сегодня аварийная помощь из трех стран Европы применяется также и в дневные часы – с 09.00 до 17.00.

Вчера, 22 мая, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 01:00 и с 21:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 11:00 до 16:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 13 990 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 521 МВт.

К утру обесточено 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.