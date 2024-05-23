Россияне применяют запрещенный газ по всей линии фронта – WSJ

Украина и США заявляют, что Россия применяет запрещенный токсичный газ в боях. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

По словам официальных лиц в Киеве и Вашингтоне, российские войска используют газ по всей линии фронта, пытаясь заставить украинцев покинуть свои позиции.

В статье говорится, что в прошлом месяце украинские солдаты затаились в прифронтовом блиндаже и находились в осаде российских беспилотников, забрасывающих их гранатами.

Сначала они почувствовали облегчение, когда бомбы приземлились и не взорвались. Затем воздух наполнился сильным запахом хлора: они пропускали ядовитый газ.

В начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и снабжении используемого на фронте химического оружия, особенно выделив хлорпикрин.

Данный химический агент, иногда используемый в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрете химического оружия, которое РФ также подписала.