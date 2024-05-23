Британия направила Украине новый пакет военной помощи

В Украину направляется военный пакет стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны.﻿ Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, этот пакет поможет защитить инфраструктуру Украины.

Великобритания и ее союзники передали радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).

Кроме того, выделяется 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их неотложные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил" , - заявил он.

Великобритания является крупнейшим донором, выделив 500 миллионов фунтов стерлингов. Дания, Эстония, Финляндия и Германия также являются частью альянса.