Генштаб: С начала суток почти 30 столкновений, продолжаются бои на шести направлениях

С начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений. Продолжаются бои в шести направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 23 мая.

Противник нанес пять авиаударов – сбросил 13 УАБ, применил 33 дрона-камикадзе и совершил 569 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении наши воины отражают атаку врага в направлении Муром – Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники, в частности, уничтожены две артиллерийские системы и пять повреждены, уничтожены 14 БПЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также поврежден один танк, одно средство ПВО и уничтожены три единицы специальной техники, один склад с боеприпасами противника.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки – один штурм отбит, а три боеприкосновения еще продолжаются. Ситуация контролируется. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, в отдельных направлениях проводят действия по улучшению тактического положения. Оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек, наши военные повредили российский танк, уничтожили две БМП, два бронетранспортера, 18 БПлА и два автомобиля.

В Лиманском направлении украинские защитники отбивают атаку в районе села Терны.

На Краматорском направлении продолжается бой вблизи Клещеевки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборону наших войск. Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируется. По уточненным данным, вчера потери противника составили более 100 российских окупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.

На Времивском направлении успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток прошли две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.