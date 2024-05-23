Путин планирует "ползучее" покорение Украины – ISW

Постепенное "ползучее" продвижение российских войск в Украине, которое стало следствием задержек западной помощи, может продолжаться бесконечно долго, если РФ будет сохранять инициативу на поле боя. Об этом идет речь в специальном новом отчете Института изучения войны (ISW), который анализирует долговременные последствия задержек и недостаточности западной помощи Украине, сообщает Новое время.

Такая тенденция подкрепляет стремление Владимира Путина покорить Украину постепенно и может быть угрожающей, если ВСУ и в дальнейшем будет не хватать ресурсов для проведения контрнаступательных операций.

Войска РФ воспользовались инициативой на поле боя в Украине, чтобы решить свои давние проблемы и адаптироваться на оперативном, тактическом и технологическом уровнях. В частности, оккупантам удалось наладить более устойчивый аппарат формирования сил для текущих наступательных операций и активизировать усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровней.

Если в первые полтора года полномасштабного вторжения армии РФ не хватало оперативных резервов, а нехватка людей была существенным фактором, который способствовал кульминации нескольких наступательных операций РФ в Украине, то сейчас ситуация изменилась. Теперь россияне, пользуясь инициативой, поддерживают темп боевых действий с потерями, которые примерно равны или немного меньше, чем количество вновь сформированных сил в РФ. Это позволяет российским войскам поддерживать последовательное наступательное давление вдоль фронта, немедленно компенсируя потери и сохраняя группировку сил примерно того же размера.

Последние семь месяцев боев, вероятно, укрепили расчет Путина относительно того, что РФ может продолжать постепенное «ползучее» продвижение в Украине без угрозы значительных контрнаступательных операций ВСУ. В ISW констатируют, что украинским силам не удалось вернуть тактически важные территории после возобновления наступательных операций России в октябре 2023 года. С тех пор украинские тактические контратаки в основном лишь препятствовали дальнейшему продвижению России. Задержки оборонной помощи заставили ВСУ перейти к стратегической обороне, которая скорее всего продлится в течение всего 2024 года.

«Украинские силы, вероятно, не смогут начать широкомасштабную контрнаступательную операцию до конца 2024 года или до 2025 года — в зависимости от уровня и времени поступления западной поддержки» , — прогн﻿озируют в ISW.

Именно поэтому отсутствие значительных тактических контратак и длительная пауза в широкомасштабных контрнаступательных операциях Украины, вероятно, сформировали у российского военного командования и Владимира Путина мнение о том, что Украина не может освободить и не отвоюет территорию, захваченную российскими войсками. В соответствии с этим убеждением военное командование России, вероятно, считает, что оккупанты смогут удерживать любую территорию, которую захватят войска РФ. В свою очередь, это влияет на то, как Путин и российское командование оценивают риски, перспективы и график наступательных операций в Украине.

В ISW предупреждают, что если Украина не сможет создать для россиян серьезной угрозы собственного значительного оперативного прогресса на фронте, то оккупанты смогут и в дальнейшем избегать эффективных быстрых маневров, а вместо этого достигать тактических достижений в течение длительного периода времени, пытаясь таким образом достичь значимых оперативных целей. Последние семь месяцев наступательных операций России в Украине доказывают, что оккупанты готовы придерживаться такой тактики медленных ползучих наступлений.

Такие оперативные расчеты могут побудить Путина продолжать ползучие наступательные операции бесконечно долго — даже если Москва убедится в недостижимости операций, способных привести к быстрым решающим результатам и такой же «победе». В ISW подчеркивают: Путин и армия РФ показали, что они готовы нести значительные потери ради незначительных тактических достижений.

Сейчас нет никаких признаков того, что существует определенный уровень российских потерь, который помешал бы России стремиться к дальнейшим территориальным достижениям. Сейчас Кремль готовит российскую армию, экономику и общество к длительной войне против Украины, и российское военное командование, скорее всего, будет удовлетворено даже тем, чтобы достичь оперативных целей в течение многих лет — если будет верить, что такие «успехи» оккупационной армии будут зафиксированы.

Однако такой подход требует, чтобы россияне никогда не теряли инициативу по всему театру боевых действий. Поэтому армия РФ, вероятно, все больше будет рассматривать сохранение своей инициативы как стратегический императив и проводить постоянные наступательные операции, которые вынуждают Украину к обороне.

Крайне важно, чтобы ВСУ разрушили любые подобные российские расчеты как можно быстрее путем как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций — которые бы освободили оккупированную Россией территорию, как только позволят условия, отмечают в ISW.

«Запад должен активно предоставлять украинским силам необходимое оборудование и оружие в таком масштабе, настолько быстро и с такой регулярностью, которые необходимы ВСУ для операций, которые позволили бы освободить значительные территории Украины и бросили бы вызов убеждению Путина, что он может постепенно покорить Украину, если быстрая полная победа будет казаться недостижимой» , — подчеркивают в ISW.

Резюмируя свой прогноз, аналитики ISW напоминают, что Россия не оставляет попыток деморализовать Запад «и побудить его обречь Украину на верное поражение».

«Путин и российское военное командование, вероятно, считают, что они смогут переждать тот уровень помощи, который Запад обязался предоставить Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе, и что непрерывные российские наступательные операции в итоге убедят Запад в безнадежности украинской победы» , — пишут специалисты.

Они призывают страны Запада «не отступать перед стратегическими усилиями России» и напоминают, что победа Украины «всегда возможна, пока Запад остается преданным этой цели».