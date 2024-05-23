ГУР: Россияне ищут обломки ракет Patriot на оккупированных территория для ИПСО

Россия готовит новые ИПСО для дискредитации Украины на июль 2024 года. Россияне ищут обломки ракет от систем ПВО Patriot на оккупированных территориях для подготовки дезинформационных операций. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отметил разведчик, есть информация, что враг будет продолжать и дальше использовать тему падения самолета Ил-76 под Белгородом для проведения ИПСО, давления внутри страны и дискредитации Украины за границей.

"Ориентировочно на июль определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета государства агрессора запланированы, где фальсифицируются какие-то доказательства. Сразу после этого инцидента россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности, ракет Patriot на временно оккупированных территориях, чтобы пробовать лепить какую-то доказательную базу. Пока что лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны" , - сказал Юсов.

По его словам, российская пропаганда также будет использовать теракт в ТЦ "Крокус" в Подмосковье, пытаясь привлечь к нему Украину.

"Хотя, это не выдерживает никакой критики и в этом нет никакой логики. В том числе попытаться расшатывать ситуацию внутри, вопрос пропаганды делегитимизации украинских властей. Это те направления, по которым враг будет продолжать работать" , - заявил представитель ГУР.

Относительно информационной пропагандистской кампании "Майдан-3" Юсов отметил, что это многослойная операция, которая продолжается. Но в общем, по его словам, того эффекта, на который враг рассчитывал, не удалось получить.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, в январе 2024 года в Белгородской области России упал самолет Ил-76. Россия заявила, что якобы на борту находились украинские пленные, которых везли на обмен. Москва обвинила Украину в том, что якобы самолет был сбит.

Украина отрицает обвинения РФ. Разведка подтвердила, что в тот день должен быть обмен.

Впрочем, Россия до сих пор не дала подтверждения якобы сбития самолета, а также гибели пленных. Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что Москва готова передать тела. Однако этого до сих пор не произошло.