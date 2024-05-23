В Нацгвардии рассказли где оккупанты делают основной акцент на фронте

Российские оккупанты делают основной акцент на Часов Яр, они хотят переломить хребет украинской обороне. Об этом заявил офицер секции планирования бригады Рубеж, майор Нацгвардии Украины Дмитрий Кожубенко, сообщает Новое время.

«Сейчас основной акцент враг делает на Часов Яр. Они хотят переломить хребет нашей обороне и выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию» , — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, «там стоят просто стальные люди и хребет сломать им почти невозможно».