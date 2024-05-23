Британская разведка прокомментировала уничтожение носителя "Калибров" в Севастополе

Британская разведка практически уверена в уничтожении российского корвета "Циклон", носителя крылатых ракет "Калибр", в результате украинского удара по порту оккупированного Севастополя 19 мая, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 23 мая.

Разведка напоминает, что 19 мая Украина нанесла удар по порту оккупированного Севастополя, что, вероятно, было сочетанием атаки с помощью ударных дронов и ракет ATACMS, и следствием "почти точно" стало затопление российского корвета "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", который называют самым новым кораблем Черноморского флота РФ.

Британская разведка отмечает, что это был один из четырех российских судов-носителей "Калибров" проекта "Каракурт", которые Россия имела в Черном море с начала полномасштабной войны. При этом два таких судна вероятно перебросили в Каспий для завершения испытаний после серии украинских атак, а еще одно, кроме "Циклона", вероятно пострадал в результате украинского удара в ноябре 2023 года.