Риск возникновения космической войны растет – WP

Правительство США считает, что Россия недавно запустила на орбиту "противокосмическое оружие", которое можно использовать для атаки спутников, заявили на этой неделе американские официальные лица, усугубляющие опасения по поводу нового рубежа для конфликта между странами. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что, по оценкам Пентагона, на прошлой неделе Москва запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, "вероятно, является противокосмическим оружием, способным атаковать другие спутники".

"Россия вывела это новое противокосмическое оружие на ту же орбиту, что и правительственный спутник США. Мы будем продолжать балансировать между необходимостью защищать наши интересы в космосе и нашим стремлением сохранить стабильную и устойчивую космическую среду" , — подчеркнул Райдер.

Кремль отверг эти претензии. Россия заявила, что недавний космический запуск не нарушил международное право. А эксперты считают, что претензии обеих сторон неубедительны.

"Обе стороны весьма неоднозначны в своих заявлениях" , — отметил доцент кафедры международных отношений Лестерского университета Бледдин Боуэн, автор книг по космической войне и астрополитике и добавил, что не хватает конкретных деталей о российском запуске.

Однако этот спор свидетельствует о растущей дискуссии о войне в космосе. Боуэн сказал, что с такими государствами, как Китай, Индия, Россия и США, активно действующие в космосе, "риск возникновения космической войны очень реален".

За последние недели Россия и США предложили Совету Безопасности ООН противоположные резолюции, но ни одна из них не была принята. В прошлом месяце Россия наложила вето на возглавляемую США резолюцию, которая, как отмечает Вашингтон, была призвана предотвратить гонку ядерных вооружений в космосе.

Профессор Военно-морской аспирантуры и автор книг о космической безопасности и конфликтах Клей Мольц считает, что космическая война "уже ведется" в течение многих лет, преимущественно в виде глушения сигналов спутников.