Украина на втором месте среди поставщиков меда в ЕС

Украина в 2023 году поставила на рынок Европейского Союза 45,8 тыс. тонн меда, что стало вторым результатом и составило 28% всего импорта этого продукта странами блока.﻿ Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, крупнейшим поставщиком меда в 2023 году стал Китай с 60,2 тыс. тонн и 37% доли рынка, третье место принадлежало Аргентине с 20,4 тыс. тонн (12%), четвертое - Мексике с 10,7 тыс. тонн (7%), пятое - Кубе с 4,7 тыс. тонн (3%).

Крупнейшим импортером меда в 2023 году была Германия, которая импортировала 41 тыс. тонн меда из стран за пределами ЕС, что составило 25% всего импорта ЕС. Бельгия была вторым по величине импортером - 31,4 тыс. тонн (19%), далее следуют Польша с 23,3 тыс. тонн (14%), Испания с 15,7 тыс. тонн (10%) и Франция с 7,7 тыс. тонн (5%).

Напомним, за два года действия "коридоров солидарности" от ЕС украинская экономика получила до 50 миллиардов евро поступлений.

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил 35,3 миллиарда долларов, налогооблагаемый импорт составил 19 миллиардов долларов.