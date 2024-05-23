Зеленский отреагировал на удары по Харькову: Нехватка ПВО – это слабость мира

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 15 российских ударов по Харькову днем 23 мая, заявил, что россияне пользуются нехваткой ПВО и это "слабость мира".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

"Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а миру, который уже третий год не решается вести себя с террористами именно так, как они этого заслуживают" , - написал президент.

По словам Зеленского, террор должен проигрывать всюду, и для этого нужно "больше решительности" от мировых лидеров.

"Террор всюду должен проигрывать – в любых условиях, на любом континенте. И это наша общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности" , – добавил глава государства.

Напомним, россияне нанесли 15 ударов по Харькову. Под ударом оказалось предприятие, которое занимается печатью, произошел пожар. Позже стало известно, что речь идет о типографии издательства Vivat.