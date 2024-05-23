Российское влияние на Венгрию растет – Politico

После того, как было объявлено, что "крупная международная компания" предоставит значительное финансирование крупнейшему (и связанному с правительством) футбольному клубу Венгрии "Ференцварош", теперь стало известно, что спонсором, скорее всего, будет российский нефтяной гигант "Газпром". Но хотя "Газпром" и не находится в списке санкций ЕС, это соглашение является признаком растущего влияния России в Венгрии. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Дружба премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным — это союз двух националистических лидеров, которые открыто осуждают западный либерализм и реформировали политические системы своих стран, сообщает доцент Польской академии наук, научный сотрудник Института демократии Центрально-Европейского университета Эдит Згут-Пшибыльская.

Углубляя экономические отношения как с Китаем, так и с Россией, Орбан надеется предоставить Венгрии более значимое право голоса в принятии глобальных решений. А его "дружба" с Путиным подпитывает постоянно растущий клиентелизм в правительстве и финансирует его союзников.

Друг детства Орбана и самый богатый олигарх Венгрии — Леринч Мешарош является ключевым тому примером. Его компания Mészáros es Mészáros Kft получила контракт на строительство атомной электростанции "Пакш-2" и — проект стоимостью 12,5 миллиарда евро, реализация которого сильно затянулась и финансируется преимущественно на средства российских кредитов. Это еще больше приблизило Венгрию к Кремлю.

Тем временем новости о соглашении с "Газпромом" появились вскоре после того, как чешские и польские власти разоблачили Voice of Europe — новостной сайт, связанный с политической партией Венгрии "Фидес" — в распространении пророссийской пропаганды и оплате услуг европейских политиков в Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Все это подчеркивает изменение влияния России на Венгрию. К началу полномасштабной войны в Украине отношения между Орбаном и Москвой уже были развиты, но не были столь глубокими. Более того, деятельность российской Федеральной службы безопасности в Венгрии была в значительной степени фрагментарна и, похоже, была сосредоточена на привлечении как можно большего количества местных помощников.

Однако теперь Венгрия считается "тихой гаванью" для российских шпионов, а Москва имеет прямую связь с правительством Орбана. Венгерский премьер-министр — один из двух лидеров стран ЕС, встречавшихся с Путиным после начала войны в Украине, и он тепло отзывается о своих отношениях с российским лидером.

В то время как другие европейские страны сокращают численность персонала в российских посольствах и консульствах, численность сотрудников российского посольства в Будапеште растет.

Российские хакеры также регулярно получали доступ к серверам Министерства иностранных дел Венгрии без официального дипломатического ответа Будапешта. Более того, министерство иностранных дел знало, что с его компьютеров были похищены данные о национальной безопасности.

Хотя Брюссель и Вашингтон разочарованы всем этим, они, похоже, не знают, как остановить сближение Венгрии с автократиями. Вместо этого они откладывают это дело или заключают краткосрочные сделки. Но масштабы российского влияния в Венгрии сейчас — и готовность Орбана потакать ему и извлекать от него выгоду — требуют немедленных действий.