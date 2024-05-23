В ВМС рассказали, где находятся носители "Калибров"

Украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму, однако у врага еще есть подобные корабли в портах Новороссийска. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Лига.net.

"Носители закончились у них в Крыму, потому что последним из них был "Циклон" <...> Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пунктах базирования в Новороссийске. Одна из подлодок, предварительно, не являющаяся носителем, вышла в море. Однако эта информация проверяется, потому что точно подтвердить, что это не носитель, тяжело" , – заявил он.

По словам Плетенчука, оккупанты не могут позволить себе вывести все суда из крымских вод – там еще остаются патрульные катера и тому подобное. В то же время ВМС фиксируют передислокацию некоторых российских кораблей в Новороссийск.